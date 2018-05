Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) congratulou-se hoje com "a opção política tomada pelo Governo de requalificar o IP3" entre Coimbra e Viseu, mas lamentou que a execução da intervenção, que é urgente, se prolongue por quatro anos.

As comissões coordenadoras distritais de Coimbra e de Viseu do BE "congratulam-se, genericamente, com a opção política tomada pelo Governo em requalificar o IP3 (85% em perfil de autoestrada), requalificação que é assumida como sendo de iniciativa pública e de execução faseada no âmbito do Orçamento do Estado" e sem "custos imediatos ou futuros para os utilizadores", afirmam as duas estruturas partidárias, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

"O abandono definitivo do projeto (do Governo anterior e dos partidos da direita) de transformar o IP3 numa parceria pública privada (PPP)" merece o aplauso das duas coordenadoras distritais do partido, por significar "o empenho no desenvolvimento do interior e o reconhecimento da inexistência de alternativas de mobilidade naquele percurso".