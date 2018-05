Actualidade

Miguel Gonçalves Mendes filmou o pensamento de Eduardo Lourenço e criou um filme sobre o passado de Portugal e sobre a mortalidade, numa "homenagem em vida" ao ensaísta, que faz 95 anos na quarta-feira, dia da estreia.

O filme "O Labirinto da Saudade" adapta a obra homónima do filósofo Eduardo Lourenço e transporta os espectadores por uma viagem através da cabeça do pensador português, sendo exibido na RTP na quarta-feira, às 21:00, e estreando-se nos cinemas no dia seguinte.

Eduardo Lourenço é o protagonista e o narrador da sua própria história e vai percorrendo corredores, caminhos, salas e paisagens que representam o "labirinto da sua mente" e os recantos da sua memória, sempre em busca de resposta para a questão "o que é ser português".