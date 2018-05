Actualidade

A Comissão Europeia comunicou hoje à Organização Mundial do Comércio (OMC) que a União Europeia (UE) está pronta para aplicar medidas contra vários produtos norte-americanos se os Estados Unidos impuserem taxas alfandegárias ao aço e alumínio.

"A UE notificou a OMC de uma lista de produtos em relação aos quais pode aplicar tarifas adicionais" se a isenção de taxas que os Estados Unidos lhe concederam até 01 de junho não se tornar definitiva, segundo um comunicado divulgado em Bruxelas.

"Trata-se de compensar de forma equivalente o impacto das medidas tarifárias norte-americanas", com uma taxa de 25% para as importações de aço e de 10% para as de alumínio, referiu Bruxelas.