Sporting

O Tribunal do Barreiro ouviu oito dos nove arguidos envolvidos nos incidentes na Academia do Sporting que se dispuseram a prestar declarações e deverá ouvir o último no sábado, anunciou hoje o juiz de instrução criminal.

De acordo com o comunicado distribuído aos jornalistas, o início da audição está previsto para as 09:30 de sábado.

Ainda de acordo com ma nota, no domingo, a partir das 14:00, terá lugar a promoção do ministério público, a que se deverão seguir as alegações dos defensores dos 23 arguidos detidos após os incidentes que ocorreram na terça-feira na Academia do Sporting em Alcochete e em que foram agredidos vários jogadores e o treinador do clube, Jorge Jesus.