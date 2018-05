Mau tempo

A chuva intensa que caiu hoje em Marvão (Portalegre) afetou a rede elétrica de um lar de idosos, obrigando a transferir os 36 utentes para outra instituição e para casa de familiares.

Cristina Novo, presidente do Lar da Casa do Povo de Santo António da Areias, no concelho de Marvão, explicou à agência Lusa que o granizo "acumulou-se no telhado do edifício" e a água "infiltrou-se na tubagem da parte elétrica".

"Por prevenção, não ligamos a eletricidade, uma vez que tem água acumulada. Perante isto, tivemos de transferir 25 utentes para a Santa Casa da Misericórdia de Marvão e outros 11 vão ficar em casa de familiares", referiu.