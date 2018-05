Taça de Portugal

O Sporting vai treinar no sábado no Estádio Nacional, em Oeiras, na véspera da final da Taça de Portugal, a partir das 16:45, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)

Este será o primeiro treino de grupo dos 'leões' esta semana, marcada pelo ataque de terça-feira na Academia do Sporting, em Alcochete, onde dezenas de encapuzados, alegadamente adeptos do clube, invadiram as instalações e agrediram jogadores e elementos da equipa técnica no balneário.

O programa de atividades divulgado pela FPF, em que consta um treino do Desportivo das Aves também no Jamor, às 11:00, não prevê qualquer conferência de imprensa.