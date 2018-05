Actualidade

O tenista português Pedro Sousa garantiu hoje a presença nas meias-finais do 'challenger' Lisboa Belém Open, ao vencer o jovem canadiano Felix Auger-Aliassime, por dois 'sets', num dia em que o primeiro pré-designado, Taro Daniel, foi eliminado.

No 'court' principal de terra batida do CIF (Clube Internacional de Foot-Ball), o número três nacional até nem começou a partida da melhor forma, permitindo o 'break' logo no seu segundo jogo de serviço. Ainda assim, viria a recuperar o que havia concedido e e a ganhar outro ainda, de forma consecutiva, que lhe deu o primeiro 'set' (6-3).

O canadiano baixou o seu nível no segundo parcial e o 129.º mundial aproveitou para quebrar por três vezes o serviço do 27.º 'nextgen' para alcançar a vitória em uma hora e oito minutos. Entre elogios ao adversário, Pedro Sousa admite que a solidez foi a chave para chegar aos quatro melhores da prova lisboeta.