Actualidade

O guarda-redes Odysseas Vlachodimos, de 24 anos, assinou hoje um contrato válido por cinco épocas com o Benfica e é o primeiro reforço para a época futebolística de 2018/19.

"Estou muito feliz por estar aqui. O Benfica é um clube muito grande, com grandes adeptos, um estádio muito bom e que, nos últimos anos, tem estado na Liga dos Campeões. É um clube fantástico", disse o guarda-redes que nasceu em Estugarda e possui dupla nacionalidade, alemã e grega.

Vlachodimos revelou ter conversado com Kostas Mitroglou, ex-ponta de lança do Benfica, atualmente no Marselha, antes de aceitar o convite: "Falei com o Kostas [Mitroglou] e ele disse-me que o Benfica é um clube fantástico e que vou gostar de estar aqui."