Actualidade

O desastre envolvendo hoje um avião fretado pela companhia aérea Cubana, que caiu momentos depois da descolagem com 104 passageiros a bordo, terá causado um "número elevado" de vítimas, afirmou o Presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel.

"Um lamentável acidente aéreo aconteceu. As notícias não são animadoras, parece que há um número elevado de vítimas", disse Diaz-Canel, em declarações a alguns jornalistas presentes no local do acidente.

O aparelho despenhou-se momentos depois de descolar no aeroporto Internacional José Martí, em Havana, segundo relatou a televisão estatal cubana, que referiu ainda que a bordo estavam 104 passageiros.