Sporting

O presidente do PSD admitiu hoje a proibição das claques de futebol, defendendo que é uma medida a estudar, e questionou se há condições de segurança para a final da Taça de Portugal se realizar no domingo.

Em declarações aos jornalistas, no final de uma iniciativa no Antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, Rui Rio considerou que existe "um perigo iminente, designadamente no controlo das claques dentro do próprio Sporting" que pode desaconselhar a realização do jogo com o Desportivo das Aves no Estádio Nacional, no domingo.

"Eu, lendo aquilo que é a realidade, aconselho naturalmente a ponderar-se muito bem, porque pode acontecer de repente uma situação absolutamente incontrolável", reforçou o social-democrata, acrescentando que o Governo deve "medir muito bem se há ou não há condições de segurança".