Actualidade

O Ministério Público anunciou hoje que está a "analisar a possibilidade de recurso", depois do juiz de instrução criminal ter considerado "sem efeito" a constituição como arguido do ex-ministro da Economia Manuel Pinho no processo da EDP.

"O Ministério Público foi notificado da decisão. Está a analisá-la para efeitos de recurso", refere a Procuradoria-Geral da República numa resposta enviada à agência Lusa.

O juiz de instrução criminal Ivo Rosa considerou "sem efeito" a constituição como arguido de Manuel Pinho no processo da EDP, após aceitar ter existido uma irregularidade, revelou hoje o advogado Ricardo Sá Fernandes, que representa o antigo ministro.