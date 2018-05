Actualidade

Os cineastas João Salaviza e Renée Nader Messora, hoje distinguidos em Cannes pelo filme "Chuva é cantoria na aldeia dos mortos", disseram que é o Brasil indígena, historicamente silenciado, que sai exaltado desta edição do festival de cinema.

"O Brasil indígena é historicamente negado, silenciado, assassinado. Mas é justamente esse Brasil que sai exaltado de Cannes", disseram os cineastas à agência Lusa, numa declaração por escrito, depois do anúncio da atribuição do prémio especial do júri, da secção Un Certain Regard do Festival, ao filme, que teve aqui a sua estreia.

"São os Krahô quem ocupou este espaço com sua língua, seu corpo e seus espíritos", dizem os cineastas, num depoimento escrito, enviado à agência Lusa, sobre o seu mais recente filme.