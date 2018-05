Actualidade

O Movimento pelo Interior (MPI) exigiu hoje, em Lisboa, "rapidez e coragem" ao parlamento, ao Governo e aos partidos políticos no processo de decisão das medidas para "dar uma nova esperança ao Interior de Portugal".

"Façam as reflexões que sejam devidas, firmem os entendimentos que sejam necessários, estabeleçam os pactos políticos que sejam adequados, alterem o que entenderem alterar, mas decidam com rapidez e coragem", afirmou um dos proponentes do MPI Álvaro Amaro, presidente da Câmara Municipal da Guarda e presidente dos Autarcas Social Democratas.

O apelo foi feito no âmbito da cerimónia de apresentação do relatório final do MPI, que decorreu em Lisboa, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.