Rali de Portugal

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) concluiu hoje o segundo dia do Rali de Portugal na liderança, à frente do britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta), embora a classificação seja provisória, devido à neutralização de um troço.

Em dia marcado por várias desistências nas oito classificativas, o vice-campeão do mundo em 2013, 2016 e 2017 e segundo na classificação de pilotos assumiu o comando da sexta prova do Mundial após a sétima especial, em Ponte de Lima, marcada pelo despiste do neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20), que levou à neutralização da competição.

Neuville pode ascender à liderança do Mundial, beneficiando da desistência do francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), pentacampeão do mundo e líder da classificação, com 10 pontos de vantagem sobre o belga.