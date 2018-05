Actualidade

Dezenas de pessoas concentraram-se hoje em frente da Assembleia da República para pedir aos deputados que mantenham inalterada a lei sobre autodeterminação e identidade de género que o Presidente da República vetou.

Com cartazes onde se lia "ser trans não é uma doença" ou "só eu sei o meu género", os manifestantes, quase todos muito jovens, protestavam contra o veto presidencial da lei aprovada pelo Parlamento a 13 de abril com os votos do PS, BE, PEV e PAN e a abstenção do PCP.

A lei estabelece o direito à autodeterminação da identidade e expressão de género e permite a mudança da menção do sexo no registo civil a partir dos 16 anos. O Presidente pediu à Assembleia que pondere a inclusão de um relatório médico no caso dos menores.