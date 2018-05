Actualidade

A líder do Bloco de Esquerda exigiu hoje a intervenção do Estado no caso "inaceitável" de poluição provocada por uma fábrica e que afeta uma aldeia no Alentejo e anunciou que o partido vai levar o tema ao Parlamento.

Em causa está a poluição provocada pela AZPO - Azeites de Portugal, que labora desde 2009 e está situada perto da aldeia de Fortes, no concelho de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, onde Catarina Martins esteve hoje para visitar a fábrica e falar com a população.

"Estamos no Alentejo, num dia de céu limpo", mas "estamos no meio de uma nuvem" de fumo, está "um cheiro insuportável" e "não há quem não esteja aqui com a garganta ou os olhos irritados", disse Catarina Martins, que esteve sempre a lacrimejar durantes as declarações aos jornalistas devido aos fumos emitidos pelas chaminés da fábrica e que invadiam a aldeia.