Sporting

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, vai estar ausente da final da Taça de Portugal em futebol, entre o Sporting e o Desportivo das Aves, disse à Lusa fonte do seu gabinete.

"Podemos confirmar a ausência. Tendo em contas as notícias e tudo o que aconteceu, (Ferro Rodrigues) pensa que o jogo não se devia realizar como se nada tivesse acontecido", disse à Lusa fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República.

O presidente da Assembleia da República, que é sócio do Sporting desde que nasceu, condenou na quarta-feira a "situação gravíssima" de violência no treino de futebol do clube e apelou a "medidas sérias" da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do Governo.