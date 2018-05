Actualidade

O Governo cubano decretou hoje dois dias de luto, na sequência do acidente aéreo ocorrido na sexta-feira em Havana, do qual resultou a morte de 107 pessoas.

"O Conselho de Estado da República de Cuba decidiu decretar luto oficial desde as 06:00 (locais) do dia 19 de maio até as 12:00 da noite de 20 de maio", informaram hoje os media estatais.

O avião, um Boeing 737 alugado pela companhia aérea cubana à operadora mexicana Global Air, despenhou-se a meio do dia de sexta-feira, momentos depois da descolagem do aeroporto Internacional José Martí, em Havana, com 110 pessoas a bordo, 104 passageiros e seis membros da tripulação, informaram as autoridades no local.