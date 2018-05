Actualidade

A lista encabeçada pelo líder religioso xiita Moqtada Sadr venceu as eleições legislativas no Iraque, de acordo com os resultados definitivos divulgados esta madrugada pela comissão eleitoral.

A aliança entre Moqtada Sadr e os comunistas, a Marcha pelas Reformas, assente num programa de Governo anticorrupção, conta com 54 lugares no novo parlamento eleito nas eleições do passado dia 12 de maio.

A coligação Al-Nasr (A Vitória), liderada pelo primeiro-ministro iraquiano, Haidar Al-Abadi, ficou em terceiro lugar, com 37 deputados, depois da aliança da Conquista.