Todas as regiões de país apresentam hoje um risco elevado e muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estão em risco muito elevado de exposição aos raios UV os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Porto, Bragança, Guarda, a Região Autónoma da Madeira e a ilha Terceira, nos Açores.

As restantes regiões do país estão em risco elevado, refere a informação publicada no 'site' do instituto.