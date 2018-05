Actualidade

A rainha Isabel II de Inglaterra concedeu hoje o título de Duque de Sussex a Harry de Gales, horas antes do casamento do príncipe com a norte-americana Meghan Markle, anunciou o Palácio de Buckingham.

O príncipe, sexto na ordem de sucessão ao trono britânico, tornou-se igualmente conde de Dumbarton e barão de Kilkeel, títulos relativos à Escócia e à Irlanda do Norte, precisou a Casa Real.

"O príncipe Harry torna-se Sua Alteza Real o duque e de Sussex e Meghan Markle tornar-se-á pelo seu casamento Sua Alteza Real a duquesa de Sussex", precisou o Palácio, numa nota.