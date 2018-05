Expo98

A discriminação no preço da água e dos impostos municipais e a falta de oferta escolar foram alguns dos problemas ultrapassados pelos moradores do Parque das Nações, após a sua saída do concelho de Loures e integração em Lisboa.

Há 20 anos nasceu, junto ao rio Tejo, o Parque das Nações, uma "cidade idealizada" para acolher a grande Exposição Mundial de 1998 (Expo'98), num espaço que estava distribuído por três freguesias, duas delas pertencentes ao concelho de Loures (Sacavém e Moscavide) e uma ao de Lisboa (Olivais).

Após anos de luta, em 2012, os moradores daquele espaço viram reconhecida a criação da freguesia do Parque das Nações, que agregou o território que pertencia a Loures e integrou o concelho de Lisboa, uma alteração administrativa que lhes "mudou a vida para melhor".