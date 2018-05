Actualidade

O músico catalão Jordi Savall vai atuar no domingo, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, antes de participar, na segunda-feira, no Festival In Spiritum, no Porto, em ambos com o ensemble Hespèrion XXI.

Em Lisboa, pelas 18:00 de domingo, Savall apresenta "O Milénio de Granada", com o ensemble e ainda o agrupamento de solistas La Capella Reial de Catalunya - dois grupos que fundou com a soprano Montserrat Figueras -, numa exploração de mil anos da História da cidade espanhola de Granada.

No dia seguinte, no Porto, o maestro e músico catalão, de 76 anos, apresenta, com o Hespèrion XXI, bem como os músicos sírios Waed Boudassoun e Moslem Rahal e o grego Dimitris Psonis, o espetáculo "Um diálogo das almas", estabelecendo "a ligação entre a música do Oriente e do Ocidente", num espetáculo marcado para as 21:30, no Palácio da Bolsa.