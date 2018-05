Taça de Portugal

O Desportivo das Aves fez hoje o treino de adaptação ao relvado do Estádio Nacional com todos os jogadores disponíveis, tendo em vista a final da Taça de Portugal de futebol diante do Sporting, no domingo.

Nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, os atletas liderados por José Mota realizaram os habituais exercícios de aquecimento, depois de terem trocado a bola entre si no centro do relvado.

Num apronto que contou com 28 atletas, sendo que quatro foram os guarda-redes, destaque para os emprestados pelos 'leões' Ryan Gauld e Mama Baldé, que poderão ser opção para a final.