Actualidade

O presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e do município da Beira, centro de Moçambique, defende a criação de uma comissão da verdade para consolidar o processo de reconciliação interna.

"Do que o pais precisa, de facto, é de uma comissão de verdade para criar a reconciliação definitiva entre os moçambicanos", referiu Daviz Simango em entrevista à Lusa, argumentando que "quem tem de tomar a iniciativa são as autoridades que estão no Governo".

"Quem tem flexibilidade de criar e proporcionar condições para que o entendimento dos moçambicanos seja célere é quem está no poder. Quem está fora do poder não tem esses instrumentos todos", sublinha.