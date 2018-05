Incêndios

O Governo divulgou hoje a lista dos 25 mil agricultores apoiados pelo Estado na sequência dos incêndios do ano passado e os respetivos montantes, num total de cerca de 82 milhões de euros.

"No âmbito das medidas de apoio foram abrangidos e beneficiados 25.073 agricultores envolvendo a atribuição de apoios que, nesta data, atingem um montante global de cerca de 82 milhões de euros", adianta uma nota do gabinete do ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, hoje divulgada.

Este valor inclui o apoio de 74 milhões de euros, proveniente de medidas diretamente coordenadas pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR), através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), sendo os restantes valores oriundos de medidas coordenadas pelo Fundo Revita e pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.