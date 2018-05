Actualidade

Milhares de pessoas saudaram hoje o príncipe Harry, sexto na linha de sucessão ao trono britânico, e a norte-americana Meghan Markle, no cortejo pelas ruas de Windsor que finalizou a parte pública do casamento real.

Nos arredores do castelo de Windsor, cerca de 120 mil pessoas marcaram lugar, algumas antes do amanhecer, para assistir ao casamento do ano no Reino Unido.

Muitos acenavam bandeiras e todo o tipo de objetos, desde coroas, óculos escuros ou chapéus com as cores nacionais.