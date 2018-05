Sporting

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, afirmou hoje que não vai ao Jamor assistir à final da Taça de Portugal de futebol, com o Desportivos das Aves, por não estarem reunidas as condições necessárias.

"Não, não vou ao Jamor. Não acho que estejam criadas as condições para ir ao Jamor. Não mereço o que está a passar, não mereço, mas pelo Sporting, pela festa, não vou ao Jamor. Não vou com muita mágoa, pena e frustração", afirmou Bruno de Carvalho em conferência de imprensa, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

LG // JLG