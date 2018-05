Sporting

O presidente do Sporting acusou hoje José Maria Ricciardi e Álvaro Sobrinho de serem "estrategas" do "terrorismo" que se tem vivido nos 'leões', e afirmou que a Holdimo já "deveria ter vendido a sua participação" na SAD.

"A Holdimo (principal acionista da SAD) é um caso muito curioso da comunicação social portuguesa. Álvaro Sobrinho era dos homens mais mal falados, por todos os motivos. Pelo BESA, congelamento de contas, problemas em vários países. Neste momento, aparece quase como um herói nacional. Aquilo que ele diz, afinal tem relevância para vida do Sporting", começou por dizer Bruno de Carvalho.

O presidente do Sporting entrou no auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade, mais de uma hora depois da inicialmente marcada (13:00), munido de jornais, pediu desculpa pelo atraso e começou a 'disparar' em várias direções durante duas horas.