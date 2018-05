Sporting

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, criticou hoje as posições do presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral (AG) e revelou que Jaime Marta Soares lhe propôs uma "cimeira secreta" com Luís Filipe Vieira.

"Quero falar dos porquês dos 'flic-flacs' de Jaime Marta Soares. Uns dias antes do apelidado caso de Madrid, veio-me propor uma cimeira secreta com o seu amigo Luís Filipe Vieira. Foi negada. A nossa relação passou a ser muito difícil", afirmou, numa conferência de imprensa que durou duas horas.

O Benfica reagiu de imediato, em comunicado, às declarações de Bruno de Carvalho, desmentindo, "de forma perentória, que alguma vez tenha sido solicitado pelo Presidente do SLB, Luís Filipe Vieira, qualquer tipo de cimeira ou encontro com o presidente do Sporting CP".