Actualidade

A promotora imobiliária AVENUE estreia-se no segmento dos escritórios com um investimento de 150 milhões de euros na criação do projeto EXEO Office Campus no Parque das Nações, em Lisboa, disse à Lusa o diretor-geral da empresa.

"A nossa decisão de investimento deve-se a uma falta de oferta de qualidade no mercado porque, de facto, registámos uma taxa de disponibilidade [na área dos escritórios] de Lisboa na ordem dos 8,6% e, na zona do Parque das Nações, a taxa é de 2,8%", disse Ancieto Viegas em declarações à Lusa.

De acordo com o responsável, na última década "construíram-se poucos escritórios e os que foram construídos já tinham utilizador definido".