Sporting

O Sporting realizou hoje o primeiro e único treino antes da final da Taça de Portugal em futebol, com o avançado holandês Bas Dost, na terça-feira agredido por adeptos, a treinar de cabeça ligada.

Na terça-feira, antes daquele que seria o primeiro treino para a final, a equipa do Sporting foi atacada na academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.

Bas Dost foi dos jogadores mais afetados, com imagens a mostrarem o internacional holandês com a cabeça ensanguentada, com feridas em vários pontos, ao que tudo indica depois de ser atingido por adeptos.