Actualidade

Um mini autocarro, que transportava 20 pessoas, incendiou-se hoje à tarde ao quilómetro 40,8 da A4, mas nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos, tendo as chamas sido combatidas pelos bombeiros de Penafiel, disse à Lusa fonte do CDOS do Porto.

Segundo a mesma fonte, o mini autocarro incendiou-se, sem colidir com qualquer outra viatura ou objeto, tendo o incidente motivado o corte do trânsito no sentido Porto-Amarante.

O alerta foi dado às 16:42 e para o local foram também destacados elementos da GNR.