Rali de Portugal

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) aumentou hoje para 39,8 segundos a vantagem na liderança da 52.ª edição do Rali de Portugal sobre o britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta), após 15 especiais da sexta etapa do Mundial.

Neuville manteve-se no primeiro lugar do rali português durante todo o dia, que começou com 17,7 segundos de diferença sobre Evans, conseguindo dilatá-la nas duas passagens pelo troço mais longo da prova, em Amarante.

O espanhol Dani Sordo continua no terceiro lugar, a 57,2 segundos do seu companheiro de equipa, mas com os finlandeses Teemu Suninen (Ford Fiesta) e Esapekka Lappi (Toyota Yaris), quarto e quinto classificados, mais próximos.