Actualidade

Cerca de 50 mil professores participaram hoje na manifestação em Lisboa a exigir medidas do Ministério da Educação, segundo uma estimativa avançada à agência Lusa pelo secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira.

"Passou todas as expetativas", afirmou Mário Nogueira dizendo que estiveram presentes no Marquês de Pombal "mais de 50 mil professores", tendo por base contas feitas com a ajuda da PSP.

O secretário-geral da Fenprof acrescentou que devido a problemas de trânsito houve muitos professores da zona de Lisboa que acabaram por chegar um pouco mais tarde.