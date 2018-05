Actualidade

O filme "Manbiki Kazoku", do japonês Kore-Eda, venceu a Palma de Ouro da 71.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, cujo júri é presidido pela atriz australiana Cate Blanchett, foi hoje anunciado.

"BlacKkKlasman", do norte-americano Spike Lee, foi distinguido com o Grande Prémio do júri.

JRS // MLS