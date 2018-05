OPA/EDP

A China Three Gorges (CTG) confirmou hoje ter sido recebida pelo ministro adjunto no primeiro trimestre deste ano, mas garantiu que a Oferta Pública de Aquisição (OPA) à EDP "não foi nem poderia ter sido" tema de conversa com o Governo.

"A CTG confirma ter sido recebida pelo ministro adjunto, Pedro Siza Vieira, no primeiro trimestre deste ano, mas apenas para tratar um tema de regulação", afirmou à agência Lusa fonte da CTG em Lisboa.

Segundo acrescentou, o encontro com o ministro foi realizado pela CTG "na sua qualidade de acionista membro do Conselho Geral de Supervisão (CGS) [da EDP] e na sequência de um pedido expresso do Conselho de Administração Executivo (CAE) e do CGS para que tal diligência pudesse ser desenvolvida pela CTG".