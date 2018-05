Actualidade

A autoridade da aviação civil de Cuba afirmou hoje que está a "trabalhar intensamente" para descobrir as causas do acidente aéreo que vitimou 110 pessoas na sexta-feira.

"Trabalhámos durante toda a madrugada e vamos continuar a trabalhar intensamente", disse hoje o diretor-geral do Aeroporto Internacional José Martí, Rolando Pereira, citado pela agência EFE.

Apesar de não adiantar pormenores sobre as caixas negras da aeronave, o responsável referiu que as condições climatéricas têm "dificultado" as pesquisas no local do acidente.