Actualidade

O futebolista português Cristiano Ronaldo marcou hoje no empate (2-2) do Real Madrid na visita ao Villarreal, na 38.ª e última jornada da Liga espanhola de futebol, na qual o seu opositor garantiu o quinto lugar.

A uma semana de disputar a final da Liga dos Campeões, em Kiev frente aos ingleses do Liverpool, e já com o terceiro lugar do campeonato decidido, os 'merengues' chegaram ao 2-0 no primeiro tempo, mas depois pouparam-se, baixaram o ritmo e o 'submarino amarelo' empatou.

Após simulação que enganou defesa contrário, o galês Gareth Bale (11 minutos), inaugurou o marcador, sendo que o segundo tento surgiu na combinação habitual entre Marcelo e Cristiano Ronaldo, com o português a concluir de cabeça na pequena área.