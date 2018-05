Sporting

O líder da Juventude Leonina, Nuno Mendes 'Mustafá', garantiu hoje que não houve qualquer pedido, sugestão ou sequer aval do presidente Bruno de Carvalho à claque para qualquer ação contra os futebolistas do Sporting.

"Em nenhum momento houve um pedido, sugestão ou sequer aval do presidente ou de qualquer elemento do Sporting para que a 'Juve Leo' desencadeasse qualquer ação contra os nossos jogadores, o nosso 'mister' (Jorge Jesus), o 'staff' técnico ou qualquer elemento da Academia de Alcochete", disse Mustafá, durante a leitura de um comunicado à imprensa.

Mustafá justificou esta tomada de posição pública com os acontecimentos ocorridos na terça-feira na Academia de Alcochete e com o que tem sido veiculado pela comunicação social, recordando que a Juventude Leonina é "uma associação com 7.000 associados e que condena qualquer tipo de violência no desporto".