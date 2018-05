Actualidade

O presidente do grupo sul-coreano LG, Koo Bon-moo, morreu aos 73 anos depois de vários dias hospitalizado em estado grave, anunciou hoje a empresa.

Koo, que estava internado no Hospital da Universidade Nacional de Seul, tinha sido submetido desde abril de 2007 a duas cirurgias relacionadas com um tumor cerebral, de acordo com os media sul-coreanos.

Koo Bon-moo era neto de Koo In-hwoi, fundador em 1947 e 1958, respetivamente, da empresa química Lucky 1947 e da eletrónica Goldstar.