Actualidade

O grupo The Beautique Hotels investirá até 28 milhões de euros em dois novos hotéis em Lisboa, o primeiro dos quais a inaugurar em dezembro ou janeiro, na rua da Madalena, havendo ainda planos para ampliar o WC Hotel.

Em declarações à agência Lusa, o diretor financeiro do grupo, Karim Rabajali, precisou que os trabalhos na rua da Madalena começaram em setembro/outubro do ano passado para avançar com o projeto hoteleiro de 38 quartos de "tributo à mulher portuguesa", num investimento "entre 10 a 12 milhões de euros".

"É um projeto relacionado com o nome Madalena e vão predominar as saias, num conceito ligado à mulher portuguesa", segundo a mesma fonte, que referiu que mais pormenores da autoria da designer Nini Andrade Silva serão revelados dentro de duas semanas com a conclusão do quarto modelo.