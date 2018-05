Expo98

A intervenção na área oriental de Lisboa para a Expo'98 contribuiu para limpar as águas do estuário do Tejo e, onde antes estava uma lixeira, faz-se agora pesca desportiva, contou à Lusa uma investigadora que acompanhou o processo.

A investigadora Maria José Costa, que atualmente integra o MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, foi uma das que acompanhou o processo, com realização de estudos de impacto ambiental ao estuário do Tejo, iniciados antes da Expo'98, e posterior monitorização, até 2010, dos efeitos das construções realizadas para a exposição mundial de Lisboa.

O estudo usou índices internacionais para analisar os impactos ambientais nos peixes e animais invertebrados que vivem junto ao fundo do leito do rio, como camarões, caranguejos ou minhocas e pulgas do mar, por exemplo.