A companhia aérea mexicana que detém o avião que caiu em Havana na sexta-feira, causando 110 mortos, já tinha sido alvo de duas queixas na última década, revela uma investigação da Associated Press.

Citando autoridades da Guiana, a agência de notícias dos Estados Unidos revela que a companhia aérea mexicana Damojh foi banida do espaço aéreo deste país sul-americano no ano passado.

Isso aconteceu depois de as autoridades guianesas terem descoberto que a tripulação da transportadora mexicana estava a autorizar bagagem acima do limite nos voos com destino a Cuba, disse à AP o diretor da aviação civil guianesa, Egbert Field.