Venezuela/Eleições

As mesas de voto na Venezuela abriram à hora prevista, seis da manhã, para eleger o próximo Presidente e também os conselhos legislativos das 23 entidades federais e dos 335 municípios.

A agência espanhola Efe constatou no local que as mesas de voto em Caracas e no interior do país já estão a receber os primeiros eleitores, apesar de ainda serem apenas seis da manhã (11:00, hora de Lisboa). Foram instaladas 34.143 mesas eleitorais em 14 mil centros de votação, que vão encerrar pelas 18:00 locais (mais cinco horas em Lisboa), permanecendo abertos para lá da hora os que tenham eleitores à espera para votar.

Mais de 20,5 milhões de venezuelanos são chamados hoje às urnas para eleger o Presidente da República, que dirigirá a Venezuela até 2025.