A assembleia-geral de obrigacionistas do Sporting deu hoje "luz verde" ao adiamento por seis meses do prazo para o reembolso do empréstimo obrigacionista, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No comunicado, a SAD do Sporting informou a CMVM que na assembleia-geral de obrigacionistas, hoje realizada às 10:00, foi deliberado "sobre a modificação dos termos e condições das Obrigações e, em particular, a alteração da respetiva data de reembolso de 25 de maio de 2018 para 26 de novembro de 2018".

A proposta foi apresentada pelo Conselho de Administração da SAD do Sporting e obteve 29.7392 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, tendo sido aprovada.