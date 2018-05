Actualidade

O papa Francisco anunciou hoje que vai nomear 14 novos cardeais a 29 de junho, entre os quais o bispo português de Leiria-Fátima, António Marto, noticiou a agência Ecclesia.

Citado pela agência, Vítor Coutinho, vice-reitor do santuário de Fátima e colaborador de António Marto, considerou que a decisão mostra "reconhecimento" pelo trabalho desenvolvido na diocese e no santuário e é uma "grande honra" para a diocese.

Com a nomeação, António Augusto dos Santos Marto torna-se o quinto cardeal português nomeado no século XXI e o segundo no atual pontificado.