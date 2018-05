Actualidade

Os militantes do grupo terrorista Estado Islâmico cercados por forças do regime sírio a sul de Damasco começaram a deixar a capital, segundo um observatório, movimento desmentido pelas autoridades oficiais.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os militantes que começaram a deixar Damasco estão no campo palestiniano de Yarmuk, que se transformou num bairro da capital síria, e em Tadamun.

"Na noite de sábado para domingo, seis autocarros entraram na zona sob controlo do Estado Islâmico para transportar os combatentes do grupo e suas famílias", que foram transportados para leste, em direção ao deserto, onde o Estado Islâmico ainda controla alguns territórios, disse à agência AFP o diretor do Observatório, Rami Abdel Rahman.