A condutora do veículo que hoje atropelou seis peregrinos na Estrada Nacional 365, em Alcanena, apresentava problemas do foro psicológico e teve de ser internada compulsivamente, disse à agência Lusa o major Pedro Reis da GNR de Santarém.

"A senhora estava visivelmente alterada" a nível psicológico e depois de observada no serviço de psiquiatria do Hospital de Torres Novas ficou "internada compulsivamente", afirmou o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da GNR de Santarém, adiantando que a mulher só será ouvida pelo Ministério Público quando receber alta hospitalar.

Segundo a GNR, a condutora, que fugiu do local do acidente, foi localizada e detida por militares da GNR no nó de acesso da Autoestrada da Beira Interior (A23) para a Autoestrada do Norte (A1).