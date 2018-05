Venezuela/Eleições

O papa Francisco apelou hoje à Venezuela para que tenha "a sabedoria de encontrar o caminho da paz" e assegurou que reza por todos os presos que morreram no seguimento de um motim na prisão.

"Desejo dedicar uma oração particular à amada Venezuela. Peço que o Espírito Santo dê ao povo venezuelano e a todos os governantes a sabedoria de encontrar a via para a paz e a unidade", disse o Sumo Pontífice após a missa de domingo no Vaticano.

Diante dos fiéis que o escutavam na Praça de São Pedro, o papa Francisco disse que reza pelos "presos que morreram ontem (sábado)", numa alusão às onze vítimas de um motim na Penitenciária Fénix de Caracas.